A deputada estadual Ana Perugini (PT), de Hortolândia, protocolou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) um projeto de lei que fixa um limite no preço da água vendida em bares e restaurantes do Estado. A proposta foi divulgada pela assembleia nesta sexta-feira (6).

A deputada estadual Ana Perugini, de Hortolândia – Foto: Alesp/Divulgação

A petista propõe que copos e garrafas de água mineral sejam comercializados a preços de mercado, de acordo com o valor médio praticado pelos estabelecimentos. Segundo a propositura, eventuais descumprimentos estarão sujeitos a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Ana apresentou essa alternativa após a Justiça suspender os efeitos de uma lei estadual que obrigava os estabelecimentos a fornecerem água filtrada gratuita aos clientes.

A lei foi suspensa em 13 de setembro, menos de 24 horas depois de ser sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), por determinação da desembargadora Luciani Bresciani, do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

Ela acatou o pedido feito em uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional do Turismo. A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) Regional Campinas também se posicionou contrária à lei.

“Logo que tomei conhecimento da decisão judicial, achei que precisávamos estabelecer um limite de valor para a água vendida nos estabelecimentos. Não é razoável que eu vá ao supermercado e pague R$ 1,50, R$ 2 numa garrafa de água e um restaurante cobre R$ 6, R$ 7, R$ 8 no mesmo produto”, diz a deputada.

Ela ressalta que a água é um produto essencial à vida e que os estabelecimentos costumam cobrar valores desproporcionais. “É claro que ninguém vai deixar de ter lucro, mas não se pode cobrar um preço exorbitante de pessoas que querem matar a sede”, afirma.

O projeto será analisado pelas comissões permanentes antes de ser submetido à análise dos deputados em plenário.