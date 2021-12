Ambulância do Samu se envolve em acidente em Hortolândia

Colaboradores que estavam na ambulância receberam atendimento médico – Foto: Divulgação / SAMU de Hortolândia

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) se envolveu em um acidente neste sábado (11) em Hortolândia. O veículo se dirigia para um atendimento quando foi fechado por um carro e acabou colidindo contra um poste de iluminação e um semáforo.

A viatura se deslocava para um atendimento código vermelho (maior gravidade), com o giroflex e sirenes ligados. De acordo com nota publicada pelo Samu, os colaboradores que estavam na ambulância receberam atendimento médico e passam bem.

Pelas imagens de videomonitoramento é possível visualizar que a viatura é fechada por um Gol branco e, por isso, acaba perdendo a direção do veículo e bate contra um poste do semáforo, no canteiro central da via, no Jardim Malta.

O condutor do carro deixa o local do acidente sem prestar auxílio.

Segundo o Samu, um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos.

A SSP informou que o motorista do Gol não tinha habilitação e que um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão. O órgão informou também que além do semáforo, a ambulância atingiu um poste de iluminação pública.