Agentes encontram cocaína no leite em pó e apreendem 538 aparelhos eletrônicos

Ação de agentes ocorreu no CDP de Hortolândia e no CPP Ataliba Nogueira

Agentes penitenciários encontraram 51 gramas de cocaína escondidos em um pacote de leite em pó no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia. A apreensão ocorreu no domingo (19) e foi divulgada pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) nesta segunda-feira (20).

A droga estava em uma outra embalagem dentro do pacote e foi encontrada durante a revista das mercadorias enviadas aos detentos. O preso que receberia a droga foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar. Segundo a SAP, pessoas flagradas tentando introduzir ilícitos no sistema prisional são suspensas das visitas temporariamente.

Visitante tentava levar cocaína para detento – Foto: SAP / Divulgação

Já no entorno do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) Ataliba Nogueira, integrante do Complexo Penitenciário Campinas/Hortolândia, 538 aparelhos eletrônicos escondidos em uma canaleta de água pluvial foram localizados por agentes na manhã desta segunda.

Durante a madrugada, de acordo com a SAP, um agente percebeu que um homem havia invadido a área de segurança do CPP e acionou a ronda, que ao chegar até o local encontrou três mochilas vazias. O suspeito conseguiu fugir.

Pela manhã, os agentes fizeram buscas nas proximidades do complexo e encontraram 176 aparelhos celulares, 189 carregadores, seis baterias, 60 chips, 63 cabos USB, 29 fones de ouvidos, um alicate, sete baralhos, três bastões de silicone e quatro tubos de cola.

A unidade prisional instaurou procedimento investigatório para descobrir se há presos envolvidos no caso. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Campinas, onde foi feito o boletim de ocorrência.