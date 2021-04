Agentes apreendem 126 celulares nas proximidades do CPP de Hortolândia

Apreensão ocorreu durante ronda no entorno do CPP de Hortolândia - Foto: Divulgação - SAP

Agentes de escolta penitenciária apreendem mais de 100 aparelhos eletrônicos nas proximidades da CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Hortolândia durante a madrugada desta quarta-feira (7).

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), além dos aparelhos, a equipe de ronda também encontrou drogas que seriam arremessadas para dentro do CPP.

De acordo com informações da unidade prisional, os servidores estavam fazendo a ronda no complexo penitenciário quando perceberam que homens, em um carro, se aproximaram do muro do complexo, levantando suspeitas.

Logo em seguida, a equipe foi até o local, mas os suspeitos correram ao perceberem a chegada da viatura, deixando duas mochilas com 126 aparelhos celulares, 117 carregadores, 22 chips e 31 baterias do aparelho, além de 58 fones de ouvido.

Também foram apreendidos uma porção de maconha e outra de cocaína. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia do município.

Conforme o protocolo nesses casos, a unidade prisional instaurou procedimento disciplinar investigatório para descobrir se há internos envolvidos no caso.