Adolescentes roubam casa em Hortolândia, fazem vítimas reféns e se entregam após perseguição

Caso foi registrado no Plantão de Hortolândia - Foto: Thiago Vieira- HortoNews

Dois adolescentes de 17 anos roubaram uma residência em Hortolândia na madrugada desta terça-feira (30), fizeram as vítimas reféns, tentaram fugir do local, mas foram detidos pela PM (Polícia Militar) após perseguição. Outros dois suspeitos de participarem do crime fugiram em outro carro.

De acordo com o soldado do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Wesley Gonçalves, por volta de 3h, os militares foram chamados via Copom para atenderem uma ocorrência de roubo em andamento no Parque do Horto, na Rua das Violetas.

Os agentes se dirigiram ao local e lá encontraram as vítimas, que passaram as informações dos suspeitos. Eles contaram também que os criminosos fugiram em um Volkswagen Polo preto, levando dois televisores, três celulares, um videogame e joias.

Os policiais passaram a fazer patrulhamento até que, na Avenida Santana, encontraram o Polo e deram sinais de parada que não foram obedecidos pelo motorista.

Os policiais então iniciaram a perseguição, que durou ao menos 10 minutos pelas ruas do Jardim Amanda e terminou na Rua Visconde de Rio Branco, quando os suspeitos estacionaram o carro e foram abordados.

Questionados, os dois adolescentes confessaram que invadiram o imóvel e fizeram quatro adultos e uma criança reféns. Eles disseram também que um dos moradores chegou a ser amarrado na ação.

Segundo a polícia, eles contaram que outros dois suspeitos também participaram do assalto, sendo que três, um deles armado, entraram na residência e um ficou ao lado de fora vigiando o local. Após o assalto eles se dividiram em dois carros e fugiram.

No plantão policial do município eles foram reconhecidos pelas vítimas e também foi constatado que são menores de idade, ambos com 17 anos. Os pais foram chamados à unidade policial e não há, até o momento, definição se ficaram detidos ou se iriam responder pelo crime em liberdade. A ocorrência ainda está em andamento.

A arma utilizada no roubo tinha numeração raspada e foi apreendida. Já os outros dois comparsas que participaram do assalto seguem foragidos.