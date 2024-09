Adolescente morre após ser atropelado por ônibus em frente de escola em Hortolândia

Matheus Gabriell Amorim Almendes foi atropelado por um ônibus na frente da escola na Avenida José Augusto de Araújo - Foto: Reprodução_Google Street View

Um adolescente de 14 anos morreu, na noite desta terça-feira (10), após ser atropelado por um ônibus em frente a uma escola estadual no Parque do Horto, em Hortolândia. A vítima, identificada como Matheus Gabriell Amorim Almendes, teria sido empurrada em direção ao veículo por um outro jovem após uma discussão. Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para apurar a versão.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), os agentes foram acionados por populares por volta de 13h30 por conta de um atropelamento na Avenida José Augusto de Araújo, 450. Ao chegaram ao local, encontraram o jovem recebendo atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi encaminhado em estado grave ao HES (Hospital Estadual Sumaré), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite.

No local, os guardas apuraram que a vítima estava com uma bicicleta e que, momentos antes do acidente, ele teria se desentendido com um outro rapaz que o empurrou na via no momento em que o coletivo passava.

Segundo a GCM, a escola possui câmeras de segurança e as imagens já foram solicitadas, através da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

O delegado João Jorge Ferreira da Silva, responsável pela apuração, informou que a investigação já foi iniciada para apurar as circunstâncias do ocorrido. “Todas as hipóteses estão sendo apuradas, inclusive sobre uma suposta desavença com a vítima momentos antes do atropelamento. Estamos procurando as imagens de câmeras de segurança da escola e de outros locais também”, afirmou.