Adolescente e homem ignoram abordagem policial, tentam fugir e param na delegacia

Um adolescente de 14 e um homem de 20 anos fugiram de uma abordagem policial em Hortolândia, na noite desta segunda-feira (10), e o caso foi parar no plantão policial do município. Eles estavam em uma moto sem placa e com os números de chassi e motor raspados.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), por volta de 22h30, policiais militares avistaram a dupla na Avenida da Emancipação, no bairro Parque dos Pinheiros, com uma moto sem placa.

Foram dados sinais de parada e o condutor não os obedeceu. O motociclista tentou fugir, mas acabou caindo.

Durante interrogatório, o adolescente relatou que a motocicleta era sua e que a comprou em Paulínia, onde mora, e a levou para Hortolândia para vendê-la ao homem. O condutor da moto confirmou a versão do adolescente.

Na sequência, os militares foram averiguar o veículo. Além da ausência da placa, os militares notaram que os números de chassi e do motor estavam raspados. A motocicleta foi apreendida e os dois foram liberados após prestarem depoimento.