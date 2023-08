Acidente que matou jovem de 22 anos em Hortolândia será investigado

Wesley Henrique dos Santos Silva bateu de frente com uma viatura durante perseguição, no sábado

A família do jovem Wesley Henrique dos Santos Silva, 22, que morreu em um acidente que envolveu uma motocicleta e uma viatura da PM (Polícia Militar), na noite do último sábado, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia, contesta a versão da polícia, que afirmou que a colisão se deu durante uma perseguição.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo diz que o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Família de Wesley diz que ele não estava em fuga – Foto: Arquivo Pessoal

O padrasto da vítima, Carlos Henrique Vieira, afirmou nesta segunda que, por enquanto, ninguém da família foi chamado para prestar depoimento. “Enterrei meu filho hoje [segunda], acho que estão dando um tempo para gente se recompor. A família está destruída.”

Segundo ele, no dia do ocorrido, Wesley tinha saído da casa dos sogros e estava a caminho da residência da mãe, em Hortolândia.

“Só quero entender o que aconteceu, porque meu filho nunca se envolveu em crime, não usava droga, era trabalhador, tinha a carteira de motorista e documento da moto em ordem. O máximo que pode ter acontecido foi passar no sinal vermelho ou cometer alguma infração. Só quem pode tirar a vida é Deus”, afirma o padrasto.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado como homicídio culposo, os policiais estavam em patrulhamento, quando viram Wesley em uma motocicleta, trafegando em alta velocidade e desrespeitando o sinal vermelho. As autoridades se aproximaram, tentaram fazer a abordagem, mas o jovem fugiu.

Então se iniciou uma perseguição e o rapaz teria entrado na contramão na Rua Francisca Fátima de Oliveira, batendo de frente com uma viatura.

O socorro foi acionado, mas ele não resistiu.