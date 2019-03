Abraços em lagoas do Jardim Amanda promovem cuidados

Centenas de pessoas, a maioria crianças e jovens, estudantes de quatro escolas públicas da região do Jardim Amanda, em Hortolândia, uniram-se na manhã desta quinta-feira (21) a ambientalistas, servidores, moradores e autoridades num “abraço” fraterno às lagoas do bairro.

O evento faz parte da programação especial criada pela Prefeitura de Hortolândia para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado nesta sexta-feira, dia 22 de março. O prefeito Angelo Perugini participou da ação, juntamente com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Nazareno Zezé Gomes. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Nesta semana, a pasta promoveu um seminário sobre a revitalização dos afluentes do Ribeirão Quilombo e fará três eventos comemorativos envolvendo a comunidade, todos com direito a “abraço simbólico” em lagoas da cidade.

Os próximos eventos, sempre às 9 horas, serão nesta sexta-feira (22), no Parque Lago da Fé, no Jardim Alvorada, e na próxima quarta-feira (27), no Parque Dorothy, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

“É um abraço da responsabilidade que cada um de nós está assumindo hoje: a sensibilidade de educação ambiental. Uma atitude muda a cabeça de muita gente. Queremos preservar a água e motivar a comunidade toda a preservar a água, o ar, as árvores”, afirmou o prefeito.

SERVIÇO:

Dia Mundial da Água

Evento 2: Parque Socioambiental Lago da Fé.

Data: 22/03/2019, sexta-feira, às 9h.

Local: Lago da Fé, na Avenida Joaquim Martarolli, no Jardim Alvorada.

Atividades: Abertura, apresentação musical, “abraço simbólico” na lagoa e plantio de 300 mudas de árvores.

Evento 3: Lagoa do Parque Irmã Dorothy Stang.

Data: 27/03/2019, sexta-feira, às 9h.

Local: Lagoa do Parque Irmã Dorothy Stang, na Rua Manoel Antonio da Silva, 415, no Jd. Nossa Senhora de Fátima.

Atividades: Abertura, apresentação musical e “abraço simbólico” na Lagoa.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.