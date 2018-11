Abertura de rua liga Jardim Santa Clara ao Centro

Com as obras do PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento) de Hortolândia, moradores de áreas que hoje contam com poucos acessos viários terão seus caminhos ampliados. É o caso da população do Jardim Santa Fé e bairros da região, como Jardim Santa Clara do Lago II, Campos Verdes, Villagio Ghiraldelli e Jardim Interlagos, que serão beneficiados diretamente com, pelo menos, duas obras de abertura de rua e pavimentação.

As intervenções foram apresentadas pelo prefeito Angelo Perugini durante encontro com a comunidade, na noite da última quinta-feira (22), na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental), no Jardim Santa Clara do Lago I. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

No Jardim Santa Fé, as ruas Palmeira D’Oeste e Gramado do Norte serão interligadas no trecho que faz divisa com o Parque Socioambiental Lago da Fé. Serão 344 metros de pavimento neste novo trecho que, apesar de curto, proporcionará um enorme benefício aos moradores desta localidade, já que atualmente não existe viário aberto para integrar as duas ruas. Além disso, a obra delimitará a margem da lagoa do parque.

Já os demais bairros da região terão acesso facilitado à região central, por meio da criação de uma nova rua, desde a Rua Bolívia, no Santa Clara do Lago II, próximo do Creape (Centro de Referência em Educação Ambiental Parque Escola), passando pela lateral da empresa Confibra e chegando até a Rua Wesley Dias Rodrigues, no Nova Alvorada, ao lado do Parque Lago da Fé.

A nova rua terá mais de um quilômetro de extensão e se unirá à avenida Joaquim Martarolli, via que recentemente foi asfaltada pela Administração Municipal e vai até a avenida Olívio Franceschini, próximo à Câmara Municipal e ao Palácio das Águas, sede administrativa da prefeitura.

“A região do Santa Clara e Santa Fé será privilegiada com estas obras, que vão facilitar o acesso à região central. Será uma grande avenida praticamente em linha reta, desde a rua Bolívia até a avenida Olívio Franceschini. Além de ampliar os caminhos, esta obra vai melhorar a fluidez do trânsito nas outras vias, além de garantir desenvolvimento para os bairros que serão cortados pela nova rua”, destaca o prefeito.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.