2ª Mostra de Orquídeas acontece neste final de semana

Quem aprecia a beleza das orquídeas já tem programa certo para o final de semana. Começa neste sábado (13), às 8h, a II Mostra de Orquídeas de Hortolândia. Sucesso de público no ano passado, o evento é promovido pela pe acontece no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) Remanso Campineiro, localizado na Rua Euclides Pires de Assis, 200. A iniciativa é do próprio CCMI Remanso, órgão da Secretaria de Governo.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Aberta ao público, a exposição se encerra no domingo (14). Nos dois dias, o horário de visitação é das 8h às 17h. Além de ver os arranjos expostos, alguns deles de espécies raras, o visitante poderá também comprar orquídeas cultivadas por dois expositores da região.

De acordo com Fernanda Fadiga, coordenadora do CCMI Remanso Campineiro, a ideia é abrir o espaço a toda a comunidade, fora do horário comercial de trabalho, e oferecer à melhor idade esta opção de lazer além do horário das atividades rotineiras do CCMI.

SERVIÇO:

II Mostra de Orquídeas de Hortolândia

Dia: 13 a 14/04/2019, sábado e domingo

Hora: 8h às 17h

Local: Centro de Convivência da Melhor Idade Remanso Campineiro, na Rua Euclides Pires de Assis, 200

Parceiros: Expositores Leonice Oliveira Preto e Sérgio Scantamburlo.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.