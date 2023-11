Hortolândia vai receber mais R$ 27,5 milhões do Ministério da Saúde

Verba será utilizada para custeio da rede municipal de Saúde, construção de três CAPS, um CER e reforma das UPAs - Foto: Divulgação_Prefeitura de Hortolândia

O Ministério da Saúde irá disponibilizar mais R$ 27,5 milhões à Secretaria de Saúde de Hortolândia.

A informação foi divulgada pela prefeitura nesta segunda-feira (6) e o montante se junta aos R$ 50,7 milhões, noticiados pelo LIBERAL neste domingo (5), totalizando R$ 78,2 milhões que serão investidos nas unidades de saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a administração, os mais de R$ 27 milhões serão destinados para construção de três novas unidades do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), com valor estimado de R$ 7,1 milhões, e a implantação de um CER (Centro Especializado em Reabilitação), por R$ 6,4 milhões.

Também será feita a reforma das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Nova Hortolândia, Jardim Amanda e Rosolém, que juntas totalizarão R$ 10,5 milhões, bem como outras demandas da rede municipal, por R$ 3,5 milhões.

A portaria desse montante deverá ser publicada nos próximos dias, segundo a prefeitura. O LIBERAL questionou o Ministério da Saúde quanto à data de divulgação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Por sua vez, os R$ 50,7 milhões serão utilizados para custeio do Hospital e Maternidade Governador Mário Covas e o setor de urgência e emergência.

A Prefeitura de Hortolândia chegou a dizer que esse valor seria para reformas e construções, mas como a verba virá do Fundo Nacional de Saúde, por meio do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada, isso não é possível, já que uma portaria do Ministério da Saúde restringe o uso do dinheiro apenas para a manutenção de serviços.