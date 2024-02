Hortolândia inaugura três novas creches na próxima semana

A entrega das creches integra o Novo PIC da administração municipal - Foto: Divulgação_Prefeitura de Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia inaugura na próxima semana três escolas de educação infantil com capacidade para mais de 300 crianças de 0 a 3 anos de idade. A entrega das creches integra o Novo PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento) da administração municipal.

A primeira unidade será inaugurada dia 6 de fevereiro, às 8h30, na Rua Miguel Gimenes Alves, no Jardim Santa Izabel. Trata-se da Escola de Educação Infantil Professora Luciane Cristina Lozano. Serão ofertadas 65 vagas.

No dia seguinte, às 8 horas, será aberta a Escola de Educação Infantil Professora Andrea Cristina dos Santos, na Rua André Vidal de Negreiros, na Vila Real Continuação. Serão atendidas 40 crianças. Já na quinta-feira, dia 8, às 8h30, será inaugurada a Escola de Educação Infantil Professora Adriana de Santi. A creche funcionará na Rua Will Paul Baranski, nas Chácaras Acaraí e oferecerá 204 vagas.

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, as unidades de ensino terão classes para crianças matriculadas no berçário 1 e 2, minigrupo e maternal. As escolas serão gerenciadas por meio de um termo de colaboração firmado entre o município com a OSC (Organização da Sociedade Civil) Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira. A entidade foi selecionada por meio de chamamento público realizado pela prefeitura no ano passado.