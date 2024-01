Hortolândia abre cadastro habitacional para futuros empreendimentos populares

Município foi contemplado com 400 moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Hortolândia abriu nesta quarta-feira (3) um cadastro habitacional para empreendimentos populares que ainda serão construídos no município. Conforme noticiou o LIBERAL em novembro de 2023, a cidade foi contemplada com 400 moradias, na região do Jardim Amanda, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

Essas habitações serão disputadas, por sorteio, pelos cidadãos catalogados no sistema da prefeitura e que tenham renda de até dois salários mínimos. O cadastro também permite participar de futuros residenciais que contemplem outras faixas de renda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para fazer o procedimento é necessário acessar o site Fácil Hortolândia, clicar em “fazer um novo cadastro” e preencher informações de identificação pessoal.

Como a inscrição será feita exclusivamente pela internet, as pessoas que têm dificuldades podem procurar ajuda nos Crass (Centros de Referência em Assistência Social). Também é possível tirar dúvidas por meio do WhatsApp (19) 99635-4274.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A Secretaria de Habitação ainda destacou que cadastros realizados em períodos anteriores foram cancelados e que a nova inscrição terá de ser atualizada a cada dois anos, ou quando houver alguma mudança no status ou nas demais informações da pessoa. A partir de 2024, o cadastro habitacional será permanente.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

As 400 unidades habitacionais integrarão dois condomínios na região do Jardim Amanda. Para os empreendimentos, os cadastros vão até 30 de junho deste ano. A previsão é de que as obras comecem em dezembro de 2024.