Homem tenta enforcar e esfaquear mulher e é preso em flagrante

Caso aconteceu no bairro Cândido Bertine; indivíduo foi detido pela Polícia Militar

Um catador de material reciclável de 29 anos foi preso em flagrante na Estrada da Servidão, no bairro Cândido Bertine, em Santa Bárbara d’Oeste, após tentar enforcar e esfaquear a companheira, de 24 anos. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (20).

Segundo consta no boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender ao caso de violência doméstica e, no local, se depararam com o homem e a mulher na calçada.

Em entrevista, a vítima, que também é catadora de recicláveis, relatou ter discutido com o homem por motivos familiares, quando ele teria segurado o pescoço dela tentando enforcá-la.

Após se desvencilhar, ela teria ido até a base da Polícia Militar para pedir ajuda. Os policiais chegaram a voltar à casa com ela, mas o indivíduo havia fugido.

No entanto, ele retornou depois de um certo tempo e mais uma vez foi para cima da vítima, desta vez com uma faca. Ao tentar se defender, ela foi atingida na mão esquerda, o que causou um corte e uma fratura em um dos dedos.

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, na mesma cidade, para ser atendida. Depois, ambos foram conduzidos ao plantão policial do município, onde a ocorrência foi registrada e o homem permaneceu preso.