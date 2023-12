Homem invade casa, agride a ex-namorada e acaba preso em Sumaré

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, na noite de sexta-feira (8), por ter descumprido medida protetiva e invadido a casa de sua ex-namorada, de 32, no Centro de Sumaré. A filha da mulher, de apenas 13 anos, tentou defender a mãe.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 21h desta sexta, o ex-namorado quebrou a mola do portão e invadiu a residência da vítima. Ele foi em direção à ex-namorada e começou a agredi-la.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em dado momento, segundo o relato, a filha da mulher ouviu as agressões e foi para cima do homem, para tentar defender a mãe. Ele empurrou e agrediu a menina, que não é sua filha, fugindo na sequência.

O suposto agressor retornou ao local posteriormente, após a mulher ter acionado a polícia. Questionado pelos agentes, ele se limitou a dizer que “não tinha feito nada”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O homem foi preso em flagrante e responderá pelo descumprimento da medida protetiva, bem como por violência doméstica, lesão corporal, com o agravante de ter agredido uma descendente da vítima, e violação de domicílio, com agravante do crime ter acontecido durante a noite.

OUTRO CASO

Também na noite desta sexta, no Parque Villa Flores, em Sumaré, um homem de 42 anos teria tentando enforcar a sua esposa, de 43, que conseguiu escapar e fugir de carro com os filhos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 20h30, depois de o casal ter se desentendido. Enquanto a mulher lavava a louça, o homem teria agarrado a esposa pelo cabelo e puxado até a porta do quintal. No local, teria tentado enforcá-la, aos gritos de que iria matá-la.

Após perceber que os filhos da vítima estavam chorando, o marido teria largado a mulher, pegado o celular dela e subido para a segundo andar da casa. Conforme relato da vítima, a intenção do homem era conferir se ela não tinha gravado a agressão. Sob ameaças, ele teria mandado ela desbloquear o aparelho.

Depois de ter mexido no celular, o homem teria empurrado a esposa e novamente tentado enforcá-la. Ela conseguiu escapar e ouviu o marido mexendo em um guarda-roupa, onde supostamente ele guarda uma arma de fogo.

Porém, a mulher então colocou os filhos no carro e fugiu da residência. Em depoimento à polícia, ela contou que, durante a gravidez de um dos filhos, descobriu que o marido fazia uso de crack e, depois disso, ela passou a sofrer com constantes ameaças e agressões.

A vítima pediu medida protetiva contra o homem, que não foi localizado — embora tenha se colocado à disposição, por meio de telefone, para conversar com os policiais. Ele responderá por violência doméstica, injúria e ameaça.