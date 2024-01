Homem invade a casa da ex, quebra utensílios, agride a mulher e acaba preso

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após invadir, quebrar utensílios da casa da ex-companheira e ainda agredi-la. O caso aconteceu na noite deste sábado (20), no Vila Rica, em Santa Bárbara d’Oeste, e teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento.

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) estava em patrulhamento pela região, quando foi abordada por moradores para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, de 42 anos, informou que tinha um relacionamento de 14 anos com o homem, mas que atualmente estão em processo de separação.

Quando ela chegou em casa, se deparou com o ex-companheiro danificando utensílios da residência. Ao ver a cena, decidiu pegar alguns itens de valor e começou a levar para a casa da vizinha. Neste momento, o homem desferiu dois socos, que atingiram o pescoço da mulher. Ela não teve lesões e não passou por atendimento médico.

A vítima representou contra o homem pelos crimes de ameaça e dano e ele foi preso em flagrante. O indivíduo passará por audiência de custódia e o caso foi registrado na delegacia de plantão em Santa Bárbara.