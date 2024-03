Homem encontrado carbonizado em Nova Odessa morava na Vila Bertini, em Americana

Corpo de Luan da Silva Borges, de 21 anos, estava dentro de um carro em chamas e foi localizado no domingo

O corpo encontrado carbonizado dentro de um carro dublê em uma área rural de Nova Odessa, na manhã de domingo (17), foi identificado como sendo do autônomo Luan da Silva Borges, de 21 anos, morador da Vila Bertini, em Americana.

Policiais militares chegaram até o corpo após denúncia anônima recebida por volta das 8h do último domingo. A informação indicava a presença de um veículo em chamas e um corpo carbonizado dentro dele, na Estrada Municipal PLN 248, próxima ao kartódromo.

Luan da Silva Borges, de 21 anos, morador da Vila Bertini – Foto: Reprodução / Facebook

No local, os policiais se depararam com um Chevrolet Onix em chamas e um corpo carbonizado em seu interior. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) também foram acionados.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro trata-se de um dublê, pois, pela placa do Onix, os militares chegaram até o dono, que mostrou o veículo com a placa original intacto, estacionado na garagem.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Nova Odessa e a investigação está a cargo da Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre suspeitos relacionados ao caso.

O velório de Luan está programado para esta terça-feira (18), no cemitério Parque Gramado, em Americana, onde também será realizado o sepultamento, às 15h.