Homem é preso com objetos furtados de escola municipal de Americana

Na casa do indivíduo foram achados diversos equipamentos furtados de outros locais e também munições

Um motoboy de 21 anos foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (10), no Jardim dos Lírios, em Americana, com objetos que foram furtados da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Paturi no mês passado, na Vila Mariana. Também foram encontrados produtos subtraídos de lojas de informática e outros estabelecimentos comerciais.

De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, que realizou a busca e apreensão, o homem teria ameaçado, há poucos dias, integrantes da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Produtos encontrados na casa do homem detido – Foto: DIG de Americana / Divulgação

Os investigadores também receberam informações de que na casa do preso havia objetos e produtos furtados de vários locais da cidade. O homem estaria armado e guardava drogas em sua residência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A DIG foi até o imóvel, situado na Rua do Gavião, e encontrou diversos aparelhos eletrônicos, notebooks, toners de impressoras, cabos intactos de USB e retroprojetor, entre outros. Foram apreendidas munições calibre .38, de uso restrito.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ainda segundo os policiais, na residência do motoboy havia várias faixas com dizeres que atacavam o Poder Judiciário e suas decisões.

Uma representante da Emei Paturi foi até a sede da DIG e reconheceu alguns dos objetos furtados. A escola chegou a fazer um boletim de ocorrência em 28 de outubro deste ano.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O homem foi preso em flagrante e responderá por receptação, posse irregular de munições de uso restrito e incitação ao crime. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré e está à disposição da Justiça.