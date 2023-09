Homem é preso após render funcionária e roubar loja no Jardim Ipiranga

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (14), após render uma funcionária de uma loja de materiais elétricos e hidráulicos, no Jardim Ipiranga, em Americana. Fazendo a menção de estar armado, o criminoso fugiu levando alguns itens. Ele foi encontrado momentos depois, pela GCM (Guarda Civil Municipal), em Santa Bárbara.

Caixa de som foi recuperada, mas outros itens foram repassados a outra pessoa – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo a funcionária, por volta de 15h30, o criminoso entrou na loja, na Rua Itapemirim, e fazendo menção de estar armado, anunciou o roubo. Ele pegou um copo Stanley, uma minilanterna LED, quatro pilhas, uma minicaixa de som e um fone de ouvido. Depois disso fugiu a pé.

Mais tarde, guardas de Santa Bárbara souberam do roubo ocorrido na cidade vizinha e por volta de 16h45, viram o suspeito na Rua do Centeio, no São Fernando. Ao ser abordado, ele confessou o crime. Com ele foi encontrada apenas a caixa de som. Os demais objetos levados, de acordo com ele, já tinham sido repassados a um terceiro, porém, não deu detalhes de quem seria essa pessoa.

Levado ao plantão policial, o ladrão foi autuado em flagrante por roubo. Ele foi reconhecido pela vítima e o bem foi devolvido à loja.