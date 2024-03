Homem é preso apontado como autor de diversos furtos em supermercados de Americana

De acordo com a PM, supermercados tiveram um prejuízo de mais de R$ 4 mil

Produtos furtados em supermercado foram recuperados pela polícia - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 50 anos foi preso no último sábado (2), após ter furtado um supermercado em Americana. Ele é apontado como autor de outros furtos em mercados, ocorridos em datas anteriores. A PM (Polícia Militar) estima um prejuízo de R$ 4,1 mil.

Segundo a PM, por volta de meio dia do sábado, os militares foram chamados a comparecerem no supermercado, localizado na Rua Maranhão, na Praia Azul, pois um homem havia sido detido pelos funcionários furtando produtos do local.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais se dirigiram ao endereço e, em conversa com os colaboradores, descobriram que o homem utilizava a seguinte estratégia: já com diversos produtos em mãos afirmava que já tinha pago por eles e voltava ao caixa, garantindo que tinha esquecido de pegar um produto e, então, pagava apenas por ele.

Durante a abordagem, no carro do suspeito, havia outras mercadorias com sacolas de outro supermercado. Há imagens de segurança que comprovam os furtos. A PM estima um prejuízo de R$ 4,1 mil aos estabelecimentos.

Levado ao Plantão Policial, o homem ficou preso em flagrante por furto. As mercadorias foram devolvidas aos estabelecimentos.