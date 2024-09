Homem é morto após discussão em alojamento de trabalhadores em Americana

Uma discussão por motivos ainda desconhecidos terminou em morte na madrugada deste sábado (14), em Americana. O crime ocorreu em um alojamento de trabalhadores da construção civil na Rua Luiz Panaro, no bairro Santa Cruz. O autor do homicídio foi preso em São Paulo.

Segundo a reportagem apurou, a vítima, identificada como Francisco Pereira da Silva, de 33 anos, teria sido morta com facadas durante a confusão na madrugada.

Já na manhã deste sábado, após um alerta emitido para as forças de segurança sobre o crime, a Guarda Civil de Cosmópolis foi informada de que o suspeito havia embarcado em um ônibus com destino a São Paulo.

Com isso, o veículo foi interceptado pela Polícia Militar na Avenida Santos Dumont, no bairro Santana, na zona norte da capital paulista. Com o autor do crime os policiais apreenderam uma faca.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), até a publicação desta matéria a ocorrência seguia em andamento no 13º DP (Distrito Policial) do bairro Casa Verde, em São Paulo.