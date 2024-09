Homem de 25 anos morre afogado nas imediações do Casarão de Salto Grande, em Americana

Afogamento ocorreu na manhã deste domingo, no entroncamento dos rios Atibaia e Jaguari, onde nasce o Rio Piracicaba

Um homem de 25 anos morreu no final da manhã deste domingo (15), após se afogar no entroncamento dos rios Atibaia e Jaguari, onde começa o Rio Piracicaba, em Americana, nas imediações do Casarão de Salto Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. A identidade da vítima não foi divulgada.

Bombeiros chegaram a resgatar o rapaz, mas ele não resistiu e morreu no PA do Zanaga – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Americana, que atendeu à ocorrência, a corporação recebeu um chamado dando conta de que um indivíduo havia desaparecido há 20 minutos, após mergulhar e não voltar.

Os militares seguiram as informações das testemunhas no local e rapidamente conseguiram encontrar e resgatar o homem, que estava em um ponto a 5 metros de profundidade. Ele recebeu os atendimentos iniciais e foi levado ao PA (Pronto Atendimento) do Zanaga, mas não resistiu e morreu na unidade.

Os bombeiros informaram que, no momento em que foi socorrido, o rapaz não portava documentos. Atuaram na ocorrência cinco bombeiros, que utilizaram três viaturas nos trabalhos.