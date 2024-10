Homem morre em confronto com a PM no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara

Um homem de 30 anos, identificado como Wesley Rocha da Costa, morreu após se envolver em um confronto com a PM (Polícia Militar) durante uma abordagem no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta terça-feira (1º).

Ele portava um simulacro de arma de fogo e, tanto os policiais do caso quanto uma amiga do rapaz, que estava com ele no momento, afirmam que Wesley chegou a sacar o objeto durante a abordagem, o que motivou a ação da PM. Somente depois que ele caiu é que foi possível verificar que se tratava de uma réplica.

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira, no Cruzeiro do Sul – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

O rapaz, que é conhecido como “Carioca”, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, em Santa Bárbara, mas não resistiu.

A PM informou, em nota, que a abordagem foi motivada por uma denúncia anônima de que um homem que estava armado no bairro. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito próximo ao cruzamento das ruas Sebastião Furlan e Arnaldo João Boareto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Wesley estava acompanhado de uma amiga, Taíse dos Santos, de 31 anos, que correu e não foi atingida pelos disparos.

“Não sabia que ele portava uma arma (simulacro). Quando os policiais chegaram, ele não quis obedecer a ordem para erguer as mãos. Ele sacou a arma, mas os policiais atiraram primeiro. Nessa hora eu saí gritando. Ainda estou muito abalada com tudo o que aconteceu. Wesley era meu amigo e gostava muito dele”, desabafou Taíse ao LIBERAL.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana foram ao local para a realização dos trabalhos de perícia técnica. O caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste.