HM, Unacon e UPA São José têm inscrições abertas para processo seletivo

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José estão com vagas para enfermeiro, auxiliar administrativo e técnico de manutenção elétrica (edital nº 32/2024), auxiliar de manutenção elétrica (26/2024), assistente administrativo (33/2024) e auxiliar de manutenção predial (30/2024).

Hospital Municipal de Americana – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Os editais para contratação e formação de cadastro reserva estão disponíveis no site da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. Para concorrer aos cargos, os interessados devem cadastrar o currículo na plataforma.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os candidatos às vagas de enfermeiro e auxiliar administrativo devem efetuar a inscrição até domingo (8). Para o cargo de assistente administrativo as inscrições vão até o dia 12 e, para técnico de manutenção elétrica, até dia 15. Já os interessados nas vagas de auxiliar de manutenção predial e auxiliar de manutenção elétrica devem se inscrever até dia 16.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Como fazer a inscrição:

Acessar o site www.santacasachavantes.org

No menu principal, clicar em “Transparência” e acessar o projeto “HMA, UNACON, UPA – Americana/SP – Contrato de Gestão n°001-23”

Clicar em “Processo Seletivo para Colaboradores” e, em seguida, fazer o download do edital correspondente ao cargo e cadastrar o currículo

Exclusivamente para as vagas de auxiliar de manutenção predial e auxiliar de manutenção elétrica, os candidatos têm a opção de entregar pessoalmente o currículo no departamento de Recursos Humanos do Hospital Municipal (Avenida da Saúde, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima).

O HM, a Unacon e a UPA São José são administrados pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.