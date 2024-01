HM de Americana instala usina de gás e reduz pela metade gasto com aquisição de oxigênio

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, implantou pela primeira vez uma usina de gases para a produção própria de oxigênio, ar-comprimido e vácuo. Já em funcionamento, a nova instalação produz até 25 metros cúbicos por hora, o equivalente a aproximadamente 17,5 mil metros cúbicos mensais. A capacidade supera a demanda média mensal da unidade, estimada em cerca de 15 mil metros cúbicos.

Usina de gás do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Com a usina, o Hospital Municipal torna-se autossuficiente no fornecimento de oxigênio, ar-comprimido e vácuo, gases essenciais para tratamentos de doenças respiratórias, controle de ataques cardíacos e terapias para aumento da saturação, entre outros. Além disso, há planos para que a usina também passe a abastecer a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, proporcionando um benefício adicional ao sistema de saúde local, que não terá custos com esses insumos.

A viabilização e manutenção da usina foram possíveis por meio de uma locação temporária, vinculada ao contrato entre a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes e a Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Saúde.

Embora não tenham sido divulgados valores específicos, a prefeitura assegura que a economia proporcionada pela implantação e operação da usina supera os 50% em comparação com os custos anteriores, incluindo o aluguel mensal da usina e os gastos com fornecedores externos de gases medicinais.

Além dos benefícios financeiros, a presença da usina no hospital é vista como uma medida fundamental para evitar situações de escassez, como as ocorridas em outras regiões do País na época da Covid. No Amazonas, por exemplo, investigações do Ministério Público e da Defensoria Pública apontam que mais de 60 pessoas morreram em todo o estado por conta da falta de oxigênio em janeiro de 2021.

Segundo Luiz Augusto Bandeira, diretor da Santa Casa de Chavantes, os gases medicinais, além de representarem um custo muito alto, são uma das maiores preocupações dos gestores. “Com a instalação dessa usina, certamente vamos ter uma drástica redução de custo com esse insumo”, conclui.