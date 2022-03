Guerra afeta indústrias locais e provoca clima de incerteza

A guerra entre Rússia e Ucrânia, que chegou ao 28º dia nesta quarta-feira, tem gerado incertezas e preocupações entre os empresários da região. Em Americana, o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Leandro Zanini, afirmou que a alta do barril de petróleo (superou a marca dos 100 dólares pela primeira vez desde setembro de 2014) é o maior temor entre os associados.

“Não só os combustíveis sofreram aumento, mas toda a cadeia de produção de plásticos [peças, embalagens, equipamentos], que são insumos altamente consumidos pelas indústrias”, destacou.

De acordo com Zanini, a pressão inflacionária na cadeia de alimentos derivados do trigo também é motivo de preocupação. “Uma retração mundial pode diminuir as exportações e mesmos aquelas indústrias que não realizam o comércio internacional podem sofrer com a redução do número de pedidos e vendas de seus clientes”, enfatizou.

Preço do barril do petróleo é uma das preocupações trazidas pela guerra – Foto: Darrin Zammit Lupi / Agência Brasil

Diretor do Ciesp de Santa Bárbara d’Oeste, Nivaldo José da Silva disse que as empresas foram indiretamente impactadas pela guerra por conta de seus fornecedores internacionais estarem sentindo falta de alguns componentes, ou do aumento do custo motivado pelos commodities.

“Em contrapartida, o dólar abaixou, então isso atenuou um pouco a situação para essas indústrias. Algumas, no entanto, relataram que na questão de exportação, tinham clientes da Rússia e estão inseguros sobre o que vai acontecer, se será permitido enviar ou não os produtos quando estiverem prontos”.

Pesquisa de sondagem industrial divulgada nesta semana pelo Ciesp de Campinas revela que 33% dos empresários já foram impactados negativamente pelo conflito, 47% preveem impactos para os próximos meses e 20% ainda não têm uma avaliação.

Para o diretor do Ciesp Campinas, José Henrique Toledo Corrêa, os reflexos da guerra na indústria regional, nesse momento, referem-se aos aumentos dos combustíveis e fretes internacionais e insumos para fertilizantes, e o trigo no segmento de alimentação. “Se o conflito se prolongar e tomar outros rumos que não desejamos, esse quadro pode mudar e impactar mais fortemente a indústria e outros setores”, declarou.

Diretor do Departamento de Comércio Exterior do Ciesp Campinas, Anselmo Riso disse que na importação já são observados alguns pontos preocupantes. “Importamos adubos, fertilizantes, materiais químicos, potássio e borracha. Nesse período de janeiro e fevereiro importamos US$ 17,6 milhões, o que representa 0,91% do volume de nossas importações na região. Temos dois municípios na região que são dependentes dessas importações – Sumaré e Paulínia, com adubos e fertilizantes. Dessa forma o setor agrícola deverá ser um dos mais afetados na região, devido a importação de insumos para fertilizantes, como o potássio”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, a Yara Brasil, empresa de fertilizantes localizada em Sumaré, afirma que segue avaliando a situação e atuando para mitigar ao máximo possíveis impactos no abastecimento de produtos. O grupo importa matérias-primas de outros países, tendo a Rússia como um dos principais fornecedores.