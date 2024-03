Guarda Civil Municipal apreende 622 porções de drogas em Santa Bárbara

Em duas ocorrências na noite desta sexta-feira (1), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara apreendeu 622 porções de drogas em Santa Bárbara d’Oeste. Um jovem de 18 anos foi preso.

Por volta de 18 horas, guardas patrulhavam pela Rua da Prata, no bairro Mollon, onde é sabido haver um ponto de tráfico de drogas. Os guardas viram, no interior de uma garagem aberta, um homem mexendo em um pneu de carro, jogando algo no chão e tentando fugir ao ter a presença notada.

Em busca pessoal, os guardas encontraram R$ 200 e uma porção de cocaína. Entretanto, na roda do carro foram encontradas outras 31 porções. Indagado, ele negou que a droga fosse sua, mas admitiu estar desempregado e afirmou “que irá morrer ladrão”. Ele foi preso na cadeia local.

Por volta de 23 horas, GCMs apreenderam mais 580 porções de entorpecentes no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Na ocasião, os patrulheiros avistaram, na Rua Reverendo João Feliciano Pires, dois homens com uma pochete. Os suspeitos fugiram por uma área verde e deixaram a bolsa para trás, contendo 276 pinos de cocaína, 236 trouxas de maconha e 68 pedras de crack.