Grupo Liberal lança Anuário Noiva com desfile exclusivo de Lucas Anderi

O Grupo Liberal de Comunicação lançou na noite desta segunda-feira (21) o Anuário Noiva 2024, que traz em sua capa um vestido do renomado estilista Lucas Anderi.

O evento aconteceu no Luz do Campo Eventos, em Nova Odessa, e contou com um desfile exclusivo da última coleção do estilista, “Pronta Entrega Brasil.”

O desfile foi um dos momentos mais aguardados da noite, apresentando as últimas tendências em moda noiva e destacando a habilidade do profissional em criar peças que combinam elegância e sofisticação.

“Foi um desfile muito bonito, com muita coisa positiva, impecável como o evento e a capa da revista. O time que executou tudo isso arrasou e dentro da edição tem um editorial lindíssimo, os leitores não podem perder”, disse Anderi.

Esta é a 16ª edição da revista, que começará a ser entregue nesta terça-feira aos assinantes. Além disso, o anuário estará disponível nas bancas de Americana e na sede do LIBERAL.

A produção da capa foi realizada em setembro no ateliê de Anderi, nos Jardins, em São Paulo.

A nova coleção foi desenvolvida com base nas preferências das noivas brasileiras, que atualmente buscam modelos mais simples, mas com detalhes diferenciados, como bordados elaborados e o uso de rendas e tule, refletindo um desejo por peças que são ao mesmo tempo sofisticadas e acessíveis.

“O Anuário Noiva chega com novidades. Além da nova coleção do Lucas Anderi, reunimos temas para auxiliar quem está organizando seu casamento e não quer deixar escapar nenhum detalhe”, afirmou Valéria Barreira, editora da revista.

Ela ressaltou que a publicação não se limita apenas à moda, mas oferece informações práticas e inspiradoras para os noivos.

Novidades

A edição destaca a importância do planejamento para o dia do casamento, apresentando um cronograma detalhado que ajuda os noivos a controlar os diversos aspectos do evento e o orçamento nas semanas finais.

Essa ferramenta é especialmente valiosa para aqueles que buscam minimizar o estresse durante o processo de organização.

Além disso, o anuário inclui opções de moda festa, vestidos de noiva e ternos, oferecendo uma variedade de estilos para todos os gostos.

Os leitores também encontrarão dicas sobre o uso da tecnologia para surpreender os convidados, explorando como inovações podem ser incorporadas nas cerimônias e recepções.

A edição aborda ainda as últimas tendências em buffet e decoração, oferecendo uma visão abrangente do que está em alta no mercado de casamentos.

