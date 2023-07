Governo paulista vai subsidiar a compra de 723 moradias na RPT

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez anúncio nesta quinta - Foto: Marcelo S. camargo - Governo do Estado de São Paulo

O governo do Estado de São Paulo vai repassar cerca de R$ 9 milhões do programa Casa Paulista para subsidiar a compra de 723 moradias na RPT (Região do Polo Têxtil). O subsídio vai permitir que famílias com renda de até R$ 2,4 mil adquiram imóveis destinados a grupos que ganham mais de R$ 4 mil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A cidade com maior volume de moradias atendidas será Santa Bárbara d’Oeste, com 348 unidades. Hortolândia (198), Nova Odessa (95) e Sumaré (82) também serão beneficiadas.

Nos três municípios com mais de 100 mil habitantes, o subsídio estadual será de R$ 13 mil por unidade. Os compradores também poderão contar com subsídios federais e utilizar o FGTS no financiamento habitacional, quando disponível.

As moradias oferecidas por construtoras e incorporadoras integram um cadastro feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação em junho. Para participar do programa, os empreendimentos foram aprovados pela Caixa Econômica Federal. Todos os municípios que receberam inscrições para construção das moradias foram contemplados.

“Pessoas que, do contrário, sem o suporte do Estado, não teriam condição de acessar esses empreendimentos. O Governo do Estado ajuda o setor imobiliário e ajuda, principalmente, as pessoas”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

CRITÉRIOS. Segundo o governo estadual, para a distribuição dos R$ 258,1 milhões para viabilizar a compra de 20 mil moradias em 67 municípios foram adotados três critérios: número de famílias vivendo em áreas de risco, quantidade de domicílios em favelas e a população.

“O programa Casa Paulista tem a possibilidade de fazer uma modificação no painel habitacional de São Paulo. Começamos a chamar os empreendedores e passamos a priorizar as cidades com muitas áreas de risco e déficit habitacional mais acentuado. Essa é a parceria que o Governo de São Paulo tem proposto e mostramos que há ganhos muito significativos”, afirmou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcelo Branco.