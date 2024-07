Gate resgata mulher grávida e mata homem que a mantinha refém em Santa Bárbara

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM (Polícia Militar) resgatou uma mulher grávida e matou o homem que a mantinha refém, na madrugada deste domingo (30), no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima teve apenas ferimentos leves, que foram causados pelo agressor.

De acordo com informações da própria PM, o Gate foi acionado para atendimento de uma ocorrência na Rua Vitória Giubina Scomparim, durante a madrugada, na qual um homem alterado e agressivo mantinha em cárcere privado sua companheira, que estava grávida, chegando a agredi-la em alguns momentos, mesmo com a presença de policiais no local.

Equipes do Gate durante negociação para que o homem libertasse a mulher e se entregasse – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Quando a equipe do Gate chegou e assumiu a ocorrência, teve início a negociação para que o homem libertasse a mulher e se entregasse, mas sem sucesso. O rapaz fez ameaças contra os policiais e inclusive quebrou alguns vidros no local, dizendo que só sairia de lá morto.

Depois disso, ele começou a agredir novamente a mulher, o que fez com que os policiais decidissem agir e entrassem no imóvel, atingindo o homem com cinco tiros e libertando a refém grávida.

O indivíduo não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto a vítima teve ferimentos leves – que foram causados pelo criminoso -, recebendo cuidados médicos após o fim do caso.

Em pesquisa no sistema da polícia foi constatado que o indivíduo morto na ocorrência já tinha contra si uma medida protetiva em aberto, além de antecedentes criminais por roubo, ameaça, perseguição e tráfico.