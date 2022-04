Gama prepara aplicativo com botão do pânico

A Gama (Guarda Municipal de Americana) se prepara para o lançamento de um aplicativo de celular com um botão do pânico para mulheres vítimas de violência doméstica que estão amparadas por medidas protetivas e cadastradas na Idmas (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais). A previsão é que o sistema já comece a funcionar em abril.

As informações foram reveladas pela vereadora Nathália Camargo (Avante), nesta segunda-feira, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), e confirmadas pela Guarda.

Inspetora Jessica Belatine mostra o aplicativo de celular da Gama – Foto: Marlon Oliveira / Gama

No app, basta a vítima clicar numa tarja vermelha para que a Gama tenha acesso à localização dela e envie uma viatura para o local indicado.

Segundo a Guarda, o sistema já foi testado e está em ordem, mas a corporação ainda se organiza para o início dos cadastros no aplicativo, chamado SOS Cidadão.

“Pela conversa deles, pelo que eles me passaram, no máximo em cinco minutos [a viatura] já está em frente à casa da pessoa”, disse Nathália, que conheceu o app na manhã desta segunda, em visita à corporação.

“Isso é uma bandeira que nós estávamos levantando lá atrás, no início do nosso mandato. Nós fomos atrás, nós queríamos saber como funcionava. E hoje [segunda] tive a feliz notícia de que logo mais, ainda neste mês de abril, vai ser colocado em prática”, afirmou a vereadora.

Atualmente, há 90 vítimas cadastradas no Idmas. Elas contam com o suporte da Gama, que faz ligações semanais para as mulheres e também promove visitas.

A Guarda apontou que, sempre quando recebe uma medida protetiva, oferece os serviços de acompanhamento para a vítima, que pode aceitá-los ou não. Conforme dados do TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), no ano passado, a Justiça concedeu 429 medidas protetivas em Americana. O número caiu 5,9% em comparação a 2020, mas aumentou 14,4% em relação a 2019, último ano antes da pandemia de Covid.

Na cidade, a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), sozinha, registrou 883 boletins de ocorrência, solicitou 374 medidas protetivas à Justiça e instaurou 804 inquéritos policiais para apuração de crimes de lesão corporal e ameaça, entre outros, em 2021.