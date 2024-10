Gama detém suspeito de homicídio cometido no Jardim Alvorada, em Americana

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) localizaram e detiveram na noite de sábado (12), no Jardim Alvorada, em Americana, um homem que teria admitido ser o autor do assassinato de Odinete Firmo de Brito, cometido na sexta-feira (11), no mesmo bairro.

Segundo informações da própria corporação, após uma denúncia sobre o suposto autor do crime, que estaria escondido em uma casa na Rua Mercúrio, os patrulheiros foram até o local por volta de 19h30 de sábado, onde encontraram dois indivíduos.

Um deles era um jovem de 18 anos, que seria o alvo da denúncia. Questionado, ele inicialmente negou ter matado Odinete, mas depois teria admitido o crime.

Segundo ele, a vítima tinha um relacionamento com sua mãe e ambos passavam por desentendimentos frequentes, sendo que Odinete teria feito ameaças à mulher.

Por conta disso, na noite de sexta ele procurou o homem e efetuou quatro disparos contra ele. A vítima correu para um bar, onde caiu, e depois foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu e morreu.

A arma do crime não foi localizada e o suspeito deu três versões sobre o assunto. Primeiro, ele afirmou ter jogado o objeto no Ribeirão Quilombo. No entanto, em seguida ele disse que a arma estava na casa do amigo abordado junto com ele nesta ocorrência e, por fim, alegou que devolveu para um indivíduo do qual havia alugado o equipamento.

Na casa do amigo do suspeito, que autorizou a entrada dos guardas, foi localizado um simulacro de arma, que o morador afirmou ser de sua propriedade.

Diante da situação, os dois rapazes foram conduzidos à delegacia de plantão em Americana, junto com o simulacro apreendido, onde o delegado colheu os depoimentos e liberou ambos em seguida. O caso seguirá sendo investigado.