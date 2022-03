Furto pode fazer Santa Bárbara perder mais de 3 mil vacinas

Mais de 3 mil vacinas que estavam armazenadas nos freezers do Departamento de Vigilância de Santa Bárbara d’Oeste, no Centro, podem ter sido estragadas por uma queda de energia provocada por um furto de fios elétricos no local.

No boletim de ocorrência registrado no 1º DP (Distrito Policial) consta que o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23), e que a remoção dos fios chegou a estragar 3.142 frascos de 17 tipos diferentes de vacina.

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara confirmou a ocorrência do furto, e que houve a queda de energia no departamento, provocando uma alteração na temperatura de duas câmaras armazenadoras de vacina.

Contudo, o Executivo ressaltou que os imunizantes ainda serão analisados pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de Campinas, que vai certificar a qualidade dos materiais e determinar se devem, ou não, ser descartados.

Nas câmaras, havia frascos contra Hepatite A, Meningite, Pneumonia, Febre Amarela, Raiva, Varicela e Rotavírus, entre outros. Nenhuma era para o combate ao coronavírus (Covid-19). As vacinas com maior quantidade nas câmaras eram a Meningocócica C (740 frascos); Pneumo-10 (552) e HPV Quadrivalente (390).

A secretaria ainda informou que apenas cabos elétricos foram furtados e que a energia foi restabelecida pela manhã. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.