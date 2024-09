Fundada por imigrante em 1924, Suzano se tornou gigante da celulose no Brasil

Leon Feffer – Foto: Acervo Suzano

1924

Leon Feffer, imigrante ucraniano, cria sua firma individual de comércio de papéis. Em 1929, amplia os negócios com uma tipogra fia e uma pequena fábrica de sacos de papel.

1939

A Segunda Guerra Mundial dificulta a importação de papel e Leon decide fabricar o produto no Brasil. Para isso, é ousado: vende todos os bens, incluindo a casa em que morava com a família.

1955

A empresa adquire uma fábrica em Suzano (SP) e instala a planta piloto para produção de celulose de eucalipto no Brasil.

1956

Início da produção de celulose a partir da fibra de eucalipto, o que revolucionou a indústria de celulose no Brasil e no mundo.

1959

Começa a história da unidade de Limeira, com o início das atividades da fábrica Ribeiro Parada S.A.

1961

A Suzano se torna a primeira empresa do mundo a produzir papel e celulose com 100% de fibra de eucalipto em escala industrial. Em 1964, realiza a primeira exportação para a Argentina e, em 1975, começa a exportar para o mercado europeu.

Papel Report – Foto: Acervo Suzano

1982

Início da produção de Papel Report, o primeiro papel para imprimir e escrever da então Suzano Papel e Celulose.

Unidade da Suzano em Limeira – Foto: Acervo Suzano

2004

A Suzano e a Votorantim Celulose e Papel adquirem o controle da empresa, que já se chamava Ripasa.

2008

Tem início a operação do Consórcio Paulista de Celulose (Conpacel). Em 2010, é realizada a aquisição de 100% das ações do Conpacel, tornando a Unidade Limeira uma das indústrias da Suzano.

2011

A planta piloto de lignina entra em operação na Unidade Limeira.

2019

É consolidada a fusão da Suzano Papel e Celulose com a Fibria, criando a Suzano S.A.

A empresa nasce como a maior produtora mundial de celulose de eucalipto. E tem início a operação da primeira fábrica de Lignina de eucalipto certificada do mundo na Unidade Limeira.

Marca Neve – Foto: Acervo Suzano

2023

Suzano conclui compra do negócio de tissue da Kimberly-Clark e se torna líder do mercado brasileiro no segmento de papel higiênico com a aquisição da marca Neve.

2024

Suzano anuncia novo centro de distribuição em Americana, com um investimento de cerca de R$ 39 milhões, e dá início às obras para ampliação da produção de Eucafluff®, uma celulose tipo fluff usada como matéria-prima para itens absorventes, como fraldas descartáveis e absorventes menstruais, na Unidade Limeira.