Projeto prevê que integrantes do grupo atuem em emergências que ultrapassarem capacidade de determinada cidade

As defesas civis da região estão estruturando uma força-tarefa para atuarem de forma integrada em ocorrências e situações de desastres ambientais. O projeto, chamado de FT RMC (Força-Tarefa de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas), foi discutido na terça-feira da semana passada (9), em um encontro realizado na sede da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), em Campinas.

Na reunião foi apresentada a ideia aos coordenadores das defesas civis da RMC, que se colocaram à disposição para alinhar a integração com os seus respectivos prefeitos. Ao LIBERAL, a Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou a existência do projeto, que é de médio prazo.

Com a integração, os profissionais de uma cidade podem acabar atuando em outra localidade se for necessário – Foto: Divulgação – Defesa Civil

A integração será feita mediante um termo de compromisso assinado entre os chefes do Executivo dos municípios. Para fazer parte da FT RMC, cada cidade deverá apresentar uma contrapartida de técnicos especialistas. Também será pré-requisito uma quantidade mínima de equipamentos, como caminhonetes, kits de combate a incêndio, motosserras e lanternas.

“A FT RMC deverá priorizar a resposta aos desastres, desenvolvendo ações técnicas e de coordenação com suporte de equipamentos, viaturas e técnicos para auxiliar no atendimento e gestão da emergência. A força-tarefa poderá atuar em resposta às emergências que ultrapassarem a capacidade de uma determinada cidade”, explicou o órgão estadual.

Já para acionar a força-tarefa, o município deverá decretar a situação de anormalidade, reconhecida e homologada pelo Estado — que irá conferir se a emergência ultrapassa a capacidade de resposta da equipe local.

O projeto ainda precisa resolver questões trabalhistas e previdenciárias que envolvem a atuação fora da circunscrição do município e a carga horária diferenciada. Atualmente, as defesas civis do Estado de São Paulo realizam apenas algumas atividades em conjunto, além de serem gerenciadas 24 horas por uma central na cidade de São Paulo.

Ao LIBERAL, as prefeituras de Americana, Nova Odessa e Hortolândia disseram que estão disponíveis para discutir a integração. Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré não responderam até a publicação desta matéria.