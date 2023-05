Foco da quadrilha presa na região era vender os caminhões inteiros

Um grupo de criminosos, responsável pelo furto e roubo de caminhões na região de Campinas, foi desmantelado na manhã desta quarta-feira (3), pela Polícia Federal. O foco principal da quadrilha era a venda de veículos para o desmonte de peças, conforme explicou em coletiva o delegado e chefe da PF em Campinas, Edson Geraldo de Souza.

Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão, sendo que sete deles foram cumpridos, um dos procurados não foi encontrado e os outros quatro já se encontram no sistema penitenciário.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2023/05/WhatsApp-Video-2023-05-03-at-15.34.48-1.mp4 Sete mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Federal

“O objetivo principal dessa associação criminosa era a revenda dos caminhões, às vezes eles nem sequer se dedicavam ao desmonte ou a revenda de peças, eles simplesmente vendiam os caminhões inteiros para serem desmontados, ” relatou o chefe da PF de Campinas.

Apesar de roubarem ou furtarem caminhões carregados, o objetivo principal era quase sempre a revenda dos caminhões, que posteriormente eram desmontados e as peças revendidas por receptadores.

Segundo o delegado, no grupo, não havia funções totalmente definidas, tendo inclusive, rodízio de atribuições entre eles. O modo de operação se baseava em uma pessoa do bando encontrar caminhões estacionados, filmar, coletar dados e passar as informações para o restante do grupo. Daí em diante, o roubo ou o furto era planejado.

As investigações começaram em dezembro do ano passado, a partir de informações processadas pelo serviço de Inteligência da Polícia Federal de Campinas. Com as diligências, foi possível obter provas de ao menos 20 crimes praticados nas cidades de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Vinhedo, Cosmópolis, Ribeirão Preto, e Extrema, em Minas Gerais.

A Polícia Federal continua no caso com a finalidade de chegar a outros receptadores, sendo que um deles já foi identificado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.



Retardo: Houve um atraso no cumprimento dos mandados judiciais, porque no mesmo dia das buscas, nesta quarta-feira (3), a quadrilha estava “trabalhando”. Um caminhão foi furtado em Sumaré, recuperado pelos agentes envolvidos nesta ação e devolvido à empresa vítima.

De acordo com o chefe da PF em Campinas, Edson Geraldo de Souza, os criminosos tinham muita facilidade em repassar os veículos roubados ou furtados, chegando inclusive a superar o mercado oficial de caminhões na região. “Já houve registros de ao menos seis roubos em um único dia”, afirmou Souza.