Fiscal de partido denuncia vereador de Santa Bárbara por boca de urna em escola

O vereador Reinaldo Casimiro, candidato à reeleição (Podemos) em Santa Bárbara d’Oeste, foi denunciado na tarde deste domingo (6), por um fiscal de outro partido, por suposta prática de boca de urna na Escola Estadual Professora Heloiza Therezinha Murbach Lacava, no Jardim Europa.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara foi chamada, mas, quando chegou à escola, o parlamentar já não estava mais no local. O registro do caso está sendo feito no plantão policial por uma equipe policial destinada para atendimento de crimes eleitorais.

A subcomandante da GCM Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues compareceu à delegacia apara oi registro do caso. “Fomos solicitados na escola Heloisa Lacava, onde supostamente um candidato a vereador estaria fazendo boca de urna, e foi presenciado por uma das pessoas que estão apoiando o cartório eleitoral”, comentou.

Procurado pela reportagem, o candidato negou ter realizado boca de urna. “Eu voto nessa escola, isso é intriga da oposição”, respondeu.