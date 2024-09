Fidam recebe evento de patchwork na próxima semana - O Liberal

Edição de 2023 da Feira Patchwork atraiu diversas caravanas para a Fidam - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A edição de 2024 da Feira Limeira Patchwork em Americana começa na próxima semana, em Americana. O evento será realizado entre os dias 11 e 14, das 12h às 19h, na Fidam (Feira Industrial de Americana), com entrada gratuita.

O evento é dedicado ao trabalho com retalhos e possui, até o momento, 98 expositores confirmados. Entre os itens à venda estão tecidos variados, máquinas e utensílios para costura, linhas, kits “faça você mesmo”, moldes e estêncil, tintas, pinceis, mesas de corte, acessórios e itens prontos.

A feira reúne expositores de 38 cidades, divididas em seis estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco. Alguns comerciantes ainda terão oficinas e demonstrações ao público.

“Toda feira traz visibilidade. É uma forma de conhecer novos clientes e divulgar nossos produtos. Mesmo dentro da cidade, tem público em potencial que ainda não nos conhece”, disse Lívia Vaughn Ferreira, que irá expor o estande da Aurora Tecidos.

Na edição do ano passado, a Feira Limeira Patchwork em Americana atraiu 120 caravanas e um público rotativo estimado de 20 mil pessoas, segundo a organização. Para a próxima semana, a expectativa é novamente um bom público, incluindo visitantes de outras cidades.

Além dos expositores que apresentarão itens relacionados ao patchwork, a feira contará com uma praça de alimentação. O espaço terá opções de lanches rápidos, almoços e cafés, por exemplo.

A lista completa com todos os expositores e itens disponíveis no evento estão no site da D.A. Produções e Eventos, organizadora da feira. O perfil no Instagram @limeirapatchworkamericana conta com outros detalhes.

SERVIÇO

Feira Limeira Patchwork em Americana

Datas: 11, 12, 13 e 14 de setembro.

Horário: 12h às 19h.

Local: Fidam (Av. Nossa Senhora de Fátima, 200, Americana)

Entrada: gratuita e livre para todos os públicos.

Estacionamento gratuito

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle