Festival de Orquídeas de Santa Bárbara d’Oeste ocorre neste final de semana 

Evento acontece sábado e domingo, com entrada gratuita, na Rua Antonio de Oliveira Lino, no Jardim Santa Alice

Santa Bárbara d’Oeste está prestes a receber um dos eventos mais aguardados por aqueles que gostam de flores: a 9ª edição do Festival de Orquídeas. O evento será realizado no próximo final de semana, no orquidário do município, localizado na Rua Antonio de Oliveira Lino, no Jardim Santa Alice, com entrada gratuita.

O festival reunirá uma vasta seleção de espécies de orquídeas, tanto nacionais quanto importadas. Além de apreciar a beleza das flores, os visitantes poderão comprar exemplares diretamente dos produtores, com preços acessíveis.

Evento sobre orquídeas acontece neste final de semana – Foto: Divulgação

As portas do evento serão abertas no sábado a partir das 9h, com visitação permitida até 17h. Já no domingo, o horário de funcionamento será das 9h às 16h. Durante todo o período, os visitantes poderão desfrutar de uma experiência imersiva na natureza, explorando milhares de plantas em exibição, trazidas pelos Orquidários Santa Bárbara e Chácara Bela Vista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo os organizadores, o festival é uma ótima oportunidade para os apaixonados por orquídeas, pois oferece variedade de espécies que podem expandir coleções e decorar qualquer ambiente. “Os visitantes também poderão visitar todo o orquidário, é uma experiência única”, destaca Gustavo Mucke, proprietário do Orquidário Santa Bárbara.

Além das orquídeas, o festival também contará com a presença de diversos fornecedores de vasos e materiais de cultivo, bem como de profissionais especializados para fornecer orientações e esclarecer dúvidas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Daremos todo o auxílio necessário, pois todos os atendentes são pessoas que cuidam da produção”, completa Mucke.

Para completar a experiência no evento haverá ainda uma variedade de opções gastronômicas, por meio de Food Trucks que estarão no local.