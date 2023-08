Procurando algo para fazer no fim de semana? O LIBERAL traz o guia com os principais eventos em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Festival gastronômico e bazar

A 28ª edição do Festival Gastronômico Itinerante “Sabores da Terra” ocorre neste final de semana em Americana. O evento tem comidas típicas caipiras, atrações musicais e o W-Bazar, que reúne lojistas do segmento de moda.

Quando Hoje (18) e amanhã (19), das 10h às 22h; domingo (20), das 10h às 20h

Onde Fidam (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200 – Vila Israel)

É pago? A entrada e o estacionamento são gratuitos



Evento tem comidas típicas caipiras, atrações musicais e o W-Bazar – Foto: Claudeci Junior – Liberal.JPG

AMERICANA | Yago Oproprio

O rapper Yago Oproprio se apresenta neste sábado, na Moon Club. O artista retrata em suas letras as vivências das ruas de São Paulo e já ultrapassou a marca de 70 milhões de ouvintes no EP “Imprevisto”. Os artistas autorais RAS e DoPrado abrem o show. A noite também conta com apresentação dos DJs Felps e L.W.

Quando Amanhã (19), a partir das 22h

Onde Moon Club (Rua Carlos Gomes, 301 – Jardim Santana)

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 45 (segundo lote)

AMERICANA | Festival de Café

Americana recebe seu primeiro Festival de Café neste final de semana. Realizado pelo Amaro Café, o evento conta com degustação da bebida, assim como harmonização com chocolates e queijos, workshops com especialistas, música ao vivo, foodtrucks e exposição com produtos especializados.

Quando Amanhã (19), das 10h às 20h; e domingo (20), das 10h às 18h

Onde Amaro Café (Rua Tuiuti, 1065 – Santa Catarina)

É pago? A entrada é gratuita

Amaro Café está localizado na Vila Santa Catarina, em Americana – Foto: Divulgação

AMERICANA | Peça com Clóvis Gonçalves

O premiado ator Clóvis Gonçalves é atração no Teatro Fábrica das Artes neste final de semana, com a peça “Canovaccio para um Bufão-Rei”. O espetáculo é ambientado num tempo e num reino indefinidos, onde narrador-personagem, homem-bufão-rei-javali, se encontra sozinho e reflete sobre a vida, a sociedade e o poder.

Quando Amanhã (19) e domingo (20), às 20h

Onde Teatro Fábrica das Artes (Rua Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder)

É pago? O ingresso antecipado custa R$ 20; no dia, custa R$ 30

AMERICANA | Musical ‘Encanto’

A magia da Família Madrigal se espalhará pelo Teatro Municipal Lulu Benencase neste sábado. Inspirado na animação da Disney, o musical “Encanto” conta a trajetória da família colombiana composta por membros cheios de dons mágicos, exceto Mirabel. A apresentação conta com música e dança em um cenário personalizado.

Quando Amanhã (19), às 16h

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? Os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados no site www.entravip.com.br

O espetáculo musical inspirado no filme “Encanto”, da Disney” chega em Americana no sábado, dia 19 – Foto: Nanah d’Luize / Divulgação Companhia de Artes Cor e Corpo

AMERICANA | Metalizer Fest II

A segunda edição do Metalizer Fest acontece neste domingo, no Estúdio Mutante. O evento conta com shows das bandas Metalizer, que estará lançando o EP “Serial Riffer”; Cerberus Attack; e Caos Onipresente.

Quando Domingo (20), às 16h

Onde Estúdio Mutante (Rua 30 de Julho, 270 – Centro)

É pago? Os ingressos antecipados estão por R$ 15; na hora saem por R$ 20

SANTA BÁRBARA | Rock Beans

Os fãs de feijoada poderão curtir um bom rock enquanto saboreiam o prato no Rock Beans, neste domingo. O evento tem abertura às 12h30, com início do buffett meia hora depois. Os shows vão do rock nacional ao internacional, com Marcelo Morais, Val Avansini e Renato Leme, e, às 16h, é a vez da banda Sonoramente.

Quando Domingo (20), a partir das 12h30

Onde Chácara Villa Bella (Rua Valter Aranha de Oliveira, 217 – Jardim Santa Alice)

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 90 (segundo lote)

PIRACICABA | Festa do Peão

A 28ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba tem o segundo e último fim de semana. Nesta sexta, se apresentam Hugo & Guilherme e Luan Santana. Já no sábado, sobem ao palco Gustavo Mioto e Zé Neto & Cristiano.

Quando Hoje (18) e amanhã (19), a partir das 19h30

Onde Espaço Haras, no Distrito Unileste

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 33 e podem ser adquiridos em www.tycket.com.br