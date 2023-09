Feira de patchwork lota Fidam em seu primeiro dia

Cerca de 30 caravanas estiveram no evento; estimativa do dia é de quatro mil visitantes

A Feira Limeira Patchwork em Americana atraiu um bom público na Fidam (Feira Industrial de Americana), nesta quarta-feira (13), dia de estreia do evento.

De acordo com a organização, a expectativa é de que quatro mil pessoas passaram pelo local, que tem entrada gratuita. A feira é considerada uma das principais do gênero no Brasil e espera 20 mil visitantes até sábado (16).

Evento vai até o próximo sábado e espera receber 20 mil visitantes – Foto: Claudeci Junior_Liberal

O público que for à feira encontrará 92 estandes com expositores de diferentes locais, que oferecem itens para trabalho com retalhos.

Entre os itens estão linhas, moldes, máquinas de costura, agulhas, feltros, demais acessórios para o trabalho voltado ao artesanato com tecido.

De acordo com o assessor de comunicação da D.A Eventos, empresa responsável pela organização, Filipe Souza, o público surpreendeu no primeiro dia.

Ele afirma que foram à Fidam cerca de 30 caravanas, incluindo algumas que não haviam se cadastrado.

CARAVANAS

“O primeiro dia está sendo conforme nossas expectativas, até mais. Mais de 25, 30 caravanas. Algumas que não fizeram cadastro estão aqui com a gente e o público está podendo conferir uma variedade grande de estandes voltados ao patchwork e expositores de 46 cidades e cinco estados do Brasil.”

Além dos itens de patchwork, o evento conta com praça de alimentação. A feira acontece até o próximo sábado, das 12 às 19 horas. A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200, no bairro Vila Israel.