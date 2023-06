Feira ambiental atrai 10 mil pessoas no domingo, no Centro de Cultura e Lazer

Evento faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente e contou com atrações voltadas à sustentabilidade

Ao todo, a Feama (Feira Ambiental Municipal de Americana) contou com mais de 60 expositores - Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana

A 2ª edição da Feama (Feira Ambiental Municipal de Americana), realizada neste domingo, atraiu um público rotativo de 10 mil pessoas no CCL (Centro de Cultura e Lazer). O evento faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente e contou com atrações voltadas à sustentabilidade.

O público pôde acompanhar palestras, exposições de produtos orgânicos e de equipamentos sustentáveis, desfile de moda sustentável, além de outras ações como shows, dança, teatro e vacinação de animais, assim como doação. Ao todo, a feira contou com mais de 60 expositores e colaboradores.

“A Feama é um sucesso e foi já incluída no calendário oficial do município para que possamos abordar os temas ambientais de forma que a população participe efetivamente das ações e tenha a oportunidade de conhecer de perto os diversos segmentos e projetos de sustentabilidade desenvolvidos em nosso município”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV).

As ações em comemoração à semana do meio ambiente acontecerão até a próxima quinta. Amanhã, haverá uma visita da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) ao Parque Ecológico e Jardim Botânico, das 9 às 12 horas.

Já no último dia, no mesmo horário, ocorrerá uma palestra educativa da Gama (Guarda Municipal de Americana) sobre trânsito e maus-tratos aos animais. A ação será na Estrada da Servidão Fazenda Salto Grande, número 1.200. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani