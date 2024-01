Exportações e importações têm queda na região em 2023

Porto de Santos é entreposto para escoamento da produção regional – Foto: Agência CNT

A RPT (Região do Polo Têxtil), que compreende os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, vendeu e comprou menos produtos do exterior em 2023.

Dados divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) mostram que as exportações caíram 13% em comparação com o ano anterior, enquanto as importações tiveram redução de 15% no mesmo período.

Juntas, as cinco cidades venderam US$ 1,1 bilhão entre janeiro e dezembro de 2023, US$ 200 milhões a menos que no ano anterior. Em termos percentuais, Americana e Santa Bárbara tiveram as maiores quedas, com 22% e 21%, respectivamente. Hortolândia, por sua vez, apresentou um aumento nas exportações, saltando de US$ 74 milhões para US$ 82 milhões.

Americana é a principal exportadora da região, sendo que 35% de suas exportações em 2023 foram para a Alemanha, seguida pela Bélgica e México. O setor de pneus destaca-se como o que teve mais exportações, representando 26% das vendas, com a Goodyear como principal empresa do segmento na cidade.

No que diz respeito às importações, a RPT também enfrentou um declínio de 15% em 2023, totalizando US$ 2,4 bilhões, uma redução de US$ 400 milhões em comparação com o ano anterior.

Sumaré, como a maior compradora da região, experimentou uma queda de 19%, passando de US$ 1,1 bilhão para US$ 892 milhões. As importações de Sumaré em 2023 foram predominantemente da Índia (28%), seguida pelos Estados Unidos e China, sendo os inseticidas e produtos relacionados responsáveis por 39% das compras.

Leandro Zanini, diretor-titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, atribui a queda nas atividades econômicas ao cenário interno, marcado por pressão inflacionária, alta taxa de juros e medidas governamentais voltadas para o aumento da arrecadação de impostos.

No âmbito internacional, Zanini destaca as crises na Ucrânia e em Israel como fatores que desaceleram o comércio global, gerando incertezas e afastando investimentos de países em desenvolvimento.

Artur Soave Frezza, mestre em negócios internacionais e professor da FAM (Faculdade de Americana), observa que, enquanto o Brasil registrou um desempenho modesto, mas positivo, com aumento de 1,7% nas exportações (US$ 339,7 bilhões) em relação a 2022, a região seguiu na direção oposta.

O economista destaca o potencial de recuperação da região, sugerindo que políticas públicas eficazes e a possível implementação do Trem Intercidades podem fortalecer a infraestrutura e impulsionar as exportações, tornando a região mais competitiva no mercado global.

Já as importações tiveram queda de quase 12% no Brasil, chegando a US$ 240 bilhões. O percentual é inferior ao da região, que caiu 15%. “Apesar dos desafios enfrentados em 2023, a perspectiva positiva do Brasil no cenário internacional pode abrir oportunidades para o crescimento futuro da região”, conclui Frezza.