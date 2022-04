ETE Carioba: MP cobra multa de R$ 16,7 milhões da prefeitura por atraso

O promotor de Justiça, Ivan Carneiro Castanheiro, membro do Gaema (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente) de Piracicaba, ingressou na Justiça de Americana para que a prefeitura e o DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município cumpram o que foi acordado referente a reforma e ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba.

Castanheiro protocolou dois cumprimentos de sentença. Um deles pede a execução da multa de R$ 16,7 milhões em decorrência do atraso na ampliação e reforma da ETE. E o outro, é para que o município execute as medidas compensatórias para evitar multas anteriores e que não foram cumpridas, como, por exemplo, instalação de câmeras em ecopontos, legalização do Jardim Botânico como tal, entre outras. Os processos foram direcionados para a 2ª Vara Cível.

“Para garantia disso, estou pedindo bloqueio de valores caso não cumprido no prazo prometido. O meu pedido é de 60 dias para contratar a empresa e um ano para executar a obra”, explica o promotor.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A obra a qual ele se refere foi orçada em R$ 45 milhões. Trata-se de uma tecnologia a ser adotada na nova estação de tratamento de esgoto para remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), fósforo e nitrogênio.

“Em uma reunião no final de janeiro, eles [prefeitura] disseram que demorariam 60 dias para fazer a contratação da empresa DP Engenharia e as obras físicas teriam condições de serem realizadas em um ano. Porém, queriam que as obras fossem custeadas junto com o setor têxtil em um período de três anos”, afirma, acrescentando não poder concordar com essa proposta.

“Já houve quatro renovações de acordo não cumpridas e se é possível a execução física da obra em um ano, há uma obrigatoriedade de obtenção desses recursos em um ano”, diz.

A Associação das Empresas Cotistas da ETE Carioba informou via assessoria que em outubro do ano passado comunicou a prefeitura que poderia dar um aporte de R$ 15 milhões no prazo de 36 meses para o novo projeto de reforma da estação, mas não teve retorno da administração desde então.

Na ata da reunião ocorrida em 27 de janeiro deste ano, o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia diz que, atualmente, o esgoto gerado pelas empresas cotistas (36 ao todo) corresponde a 22% do total recebido pela ETE Carioba (280 litros por segundo), o que significa que a participação dessas empresas seria algo em torno de 61,6 litros por segundo.

Segundo o promotor, no entanto, isso representa somente o volume de entrada, o que não significa o mesmo percentual em carga orgânica, haja vista que os efluentes gerados pelas empresas possui carga maior que o esgotamento doméstico. “Em carga orgânica, estima-se por alto que é superior a 30%, podendo chegar a 40% do total recebido pela ETE Carioba”.

O presidente da Associação dos Cotistas, Léo Giuliani, disse que não comentaria a declaração do promotor. O DAE, por sua vez, disse que ainda não foi comunicado oficialmente sobre essa decisão. Em nota, a autarquia informou que o processo que será adotado na ETE já foi definido, mas o projeto ainda não foi concluído.

Em paralelo, um inquérito instaurado pela Polícia Federal de Piracicaba, no ano passado, investiga denúncia de prática de crime de poluição pelo município de Americana e pelo DAE por conta do despejo irregular proveniente da ETE Carioba.

O Convênio

A ETE Carioba foi construída na década de 1980 com a ajuda de empresas do setor têxtil, que ganharam, por lei municipal, o direito de mandar esgoto sem tratamento para lá. Com o passar dos anos, outras seis leis foram aprovadas pela Câmara de Americana e sancionadas pelos então prefeitos. Em 1984, o convênio era integrado por 25 indústrias. Atualmente são 36.