Estado promove audiências na região para debater prioridades dos próximos quatro anos

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo realiza nesta quinta-feira, nas regiões de Campinas e Piracicaba, às 9 e 14 horas, respectivamente, audiências públicas do PPA (Plano Plurianual) 2024-2027 e do orçamento do ano que vem.

O PPA serve para definir as diretrizes e os objetivos estratégicos da gestão estadual para os próximos quatro anos, e os programas para alcançá-los.

As audiências são uma oportunidade para os moradores listarem projetos que consideram prioritários para cada região. No caso, as pessoas que moram nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, municípios que compreendem as regiões administrativas de Campinas e Piracicaba, podem entrar no link e indicar as necessidades de investimentos que beneficiam a cidade onde residem.

O sistema também permite aos cidadãos a possibilidade de fazer comentários que justifiquem suas escolhas. “Precisamos do maior número de informações para elaborarmos uma peça orçamentária o mais aderente possível aos anseios das pessoas”, afirma Samuel Kinoshita, secretário estadual da Fazenda.

O público-alvo das audiências contempla a população em geral, entidades representativas e servidores de prefeituras e órgãos públicos municipais. A população pode, por exemplo, elencar projetos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, assistência social, infraestrutura, mobilidade urbana, entre outros. O canal para sugestões estará aberto até 1º de junho.