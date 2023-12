A cidade de São Paulo tinha uma população de quase oito mil habitantes quando Margarida da Graça nasceu, em 27 de novembro de 1782. A informação demográfica foi publicada pela primeira vez pela pesquisadora e historiadora Maria Luiza Marcílio, autora do livro “A cidade de São Paulo: povoamento e população”.

Não é possível saber, com exatidão, a extensão de área ocupada da capital do Estado naquela época, mas por meio de relatos dos costumes e da sociedade, bem como do momento econômico do País, é possível imaginar uma fotografia do que era São Paulo.

O Brasil, próximo de entrar no período imperial, ainda era dividido em capitanias hereditárias, embora este termo já estivesse em desuso e deu lugar às províncias. O ouro, principal atividade econômica por décadas, esgotou e teve início o ciclo da cana-de-açúcar, sendo que militares, em geral descendentes de portugueses, construíram os primeiros engenhos. São Paulo escoava a produção para o Porto de Santos, onde o açúcar era exportado para outros países.

Dona Margarida eternizada em busto exposto em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Já a sociedade era majoritariamente católica, legado trazido pelos portugueses e cultivado pelos jesuítas. Por esse motivo, diversas regras morais norteavam os costumes da época, como a obrigação do batismo. Em 1º de dezembro de 1783, Margarida foi batizada na atualmente conhecida como Arquidiocese de São Paulo.

“Batizei e pus meus santos olhos à Margarida, filha de pais incógnitos, exposto em casa do tenente José Francisco de Mello. Foi padrinho o alferes Francisco Pinto Ferraz, solteiro, todos desta freguesia, do qual fiz este assento que assinei”, escreveu o livro da Sé Metropolitana.

A “filha de pais incógnitos” abre margem para muitas teorias, todas pouco singulares para o período. Segundo o historiador Antonio Carlos Angolini, há possibilidade de ela ter sido adotada pelo casal sargento-mor Manoel José da Graça e Anna Maria Cardosa.

Outra explicação plausível é que Manoel e Anna Maria tiveram Margarida antes de se casarem em 18 de fevereiro de 1784. Na época, isso era visto como ilegítimo pela Igreja Católica, já que a criança nasceu de uma união não consensual ou era fruto de um concubinato (união sem casamento). Por isso, os nomes dos pais não eram mencionados no batismo, para evitar “escândalos morais”.

De qualquer modo, a história de Margarida começou com uma singularidade que a perseguiu ao longo da vida.

Segundo pesquisas de Antônio Bruno de Oliveira, publicadas no Jornal d’Oeste em 1969, Margarida se casou aos 13 anos com José Paschoal de Lima, que tinha aproximadamente 37 anos e era proprietário de uma loja de tecidos em São Paulo. Três anos após o casamento o homem morreu e Margarida voltou a residir com os pais.

Naquela época, ainda que o companheiro tivesse falecido, era incomum as mulheres fazerem um novo matrimônio, porque também era mal visto pela sociedade. Mas, aos 26 anos, ela se casou com o sargento-mor Francisco de Paula Martins, que tinha 27. Dessa união, nasceram cinco filhos: Ângela, Manoel, Ana Margarida, Belchior e Maria, sendo que esta última faleceu ainda criança.

Com o falecimento do pai, Manoel, em dezembro de 1810, e do marido, Francisco, em outubro de 1815, Margarida se tornou herdeira de propriedades e de escravizados. Foi por esse motivo que, em meados de 1817, ela veio acompanhada de seus filhos, parentes, agregados e escravizados para a “Região dos Toledos”, onde reivindicaria a sua sesmaria e daria início a Santa Bárbara d’Oeste.

A sesmaria de Margarida, de acordo com Antônio Bruno e com o grupo dos Historiadores Independentes de Carioba, tinha duas léguas quadradas — aproximadamente 46 km² — e foi delimitada ao norte pelo Rio Piracicaba e ao nordeste pelo Rio Quilombo.

A área ainda pertencia a quarta comarca de Porto Feliz e era atravessada por uma estrada que ligava Vila Nova da Constituição (atualmente Piracicaba) à Vila de São Carlos de Campinas (atualmente Campinas).

No local, segundo descoberta dos Historiadores Independentes de Carioba, havia um engenho denominado Santo Antônio da Graça, pertencente à Margarida. Havia dois lanços de casas feitas de pau a pique coberta de telhas, casas carreadas, sendo uma parte só de pau a pique, contendo duas portas com fechadura e madeira lavrada.

Também havia nas terras plantação de cana, um pequeno mandiocal, um bananal, uma ponte sobre o Ribeirão dos Toledos e um mojolo velho. Eles cultivavam uma horta e nove pés de laranjeira.

Esses detalhes foram descobertos em um carta de Margarida ao juiz de audiência José de Souza Siqueira, em 1820, quando houve uma disputa da posse da sesmaria com Ricardo Francisco Cordeiro — decidida a favor de Margarida.

Em 1818, ela mandou construir uma capela em devoção à Santa Bárbara, sendo doada posteriormente à Cúria Metropolitana de São Paulo. “É por conta dessa doação que ela é considerada a fundadora de Santa Bárbara. É a prova de que ela era dona das terras”, apontou Angolini.

Foi ao redor dessa capela, atualmente a Igreja Matriz de Santa Bárbara, que a cidade teve os primeiros prestadores de serviços e comércios, e se desenvolveu.

Escravizados

Ao mesmo tempo que Margarida teve a sua história marcada por singularidades, um ponto comum à época da qual ela fazia parte pode ser lembrado: a propriedade de escravizados. Descendente de portugueses e vinda de uma família de alta sociedade, a fundadora de Santa Bárbara chegou a herdar 16 escravizados somente do pai, segundo a pesquisa de Antônio Bruno.

Não se sabe, com exatidão, a quantidade de escravizados que vieram com Margarida quando ela tomou posse da sesmaria, mas os relatos dão conta de que alguns vieram. Os filhos também herdaram escravizados após a morte da fundadora, tanto é que o jornal Gazeta de Campinas, de agosto de 1872, relata que o capitão Manoel Francisco da Graça Martins tinha anistiado três escravizadas.

Ainda naquele ano, os dados do Censo do DGE (Departamento Geral de Estatísticas) apontaram que Santa Bárbara tinha 213 escravizados, sendo 114 homens e 99 mulheres — todos analfabetos. As informações foram divulgadas na exposição “O Silêncio que Grita”, realizada neste ano no Museu da Imigração da cidade.

De acordo com Angolini, Margarida não foi a única responsável pelos números, uma vez que antes da chegada da fundadora, a região já tinha a Fazenda Galvão com alguns escravizados. O cenário da época também foi considerado por Sidney Batista Bomfim, um dos pesquisadores da exposição.

“Criminalizar Margarida por ela ter trazido escravizados é um ato errôneo, porque na época, para a sociedade com poder aquisitivo, era normal. Era uma coisa comum. Era como ter uma empregada doméstica hoje. O que eu posso dizer que quem não tinha escravizados antes da Lei Áurea [em 1988] era uma questão moral, de conduta”, pontuou Sidney.

Passagem rápida e pioneira

A permanência de Margarida na sesmaria foi curta. Segundo Angolini, ela ficou de três a quatro anos na região e logo retornou a São Paulo para tomar conta dos engenhos do pai na capital e em Santos. Alguns filhos, como Manoel e Belchior, ficaram e ajudaram a desenvolver a cidade.

Por décadas, a história da fundadora foi esquecida pela população local. “A Margarida, historicamente, vai começar a ser muito falada em 1940, 1950, quando começaram a relacionar a imagem dela com a de hoje: um mito, com representatividade na cidade”, afirmou Sidney.

Já Angolini apontou para o pioneirismo de Margarida, uma das poucas mulheres no Brasil a fundar uma cidade e a assumir a responsabilidade das finanças da família. “Uma mulher que foi corajosa, que enfrentou, com carro de boi e carroça, vir de Santos para tomar posse da sesmaria. Isso é um feito muito grande”, disse.

Margarida faleceu em 13 de julho de 1864, com 81 anos, e foi enterrada no Cemitério da Consolação, em São Paulo. No dia 4 de dezembro de 1967, seus restos mortais foram transferidos para a Praça Coronel Luís Alves, em Santa Bárbara.