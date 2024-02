Entenda como será a restauração do Casarão do Salto Grande, em Americana

LIBERAL traz detalhes do projeto que reformará prédio que é patrimônio histórico ligado às origens do município

Na lateral do casarão, portas e janelas de madeira estão dividindo espaço com marcas de deterioração - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Quem passa pela Estrada Municipal Ivo Macris, em Americana, vê de longe a imponência do Casarão do Salto Grande. Mas só quem chega bem perto do prédio consegue ter a real dimensão do quão grande ele é e do trabalho que precisa ser feito nele para que consiga se manter de pé por mais alguns séculos.

É essa missão que a empresa OES Engenharia e Construções, em parceria com a Prefeitura de Americana e com patrocínio da multinacional Goodyear, tem se proposto a cumprir.

O LIBERAL foi apresentado ao projeto de restauro com exclusividade nesta sexta-feira e teve a oportunidade de visitar as instalações do prédio, construído no início do século 19, tombado em 1982 como monumento de interesse histórico-arquitetônico e que abriga o museu Dr. João da Silva Carrão, fechado para visitação desde 2002.

O Casarão do Salto Grande é um dos marcos da origem do território onde hoje se encontra Americana. O local também é espaço para um acervo de objetos que pertenceram a americanenses que contribuíram para a formação do município.

No imóvel, ao se chegar à fachada lateral esquerda, onde as intervenções vão acontecer, é possível ver fissuras ocasionadas pelas infiltrações. Uma varanda, construída no período em que o imóvel era de propriedade do comendador Franz Müller, entre 1908 e 1945, não suportou às ações do tempo. Janelas e batentes das portas se deterioram.

A reportagem ainda andou por cada cômodo do casarão, guiada pela administradora do museu Karla Guedes. Em todos os locais é possível ver as ações do tempo. Porém, o lado mais prejudicado é o da fachada esquerda, que corre risco de desabamento e tem explicações.

Casarão do Salto Grande – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O prédio foi construído com taipa de pilão, que é uma mistura de argila, areia, cal, cascalho e alguma fibra vegetal. Essa mistura é amassada por um pilão até se obter uma massa homogênea.

O material não pode receber revestimentos comuns, já que precisa “respirar”. Mas em uma das últimas intervenções feitas no casarão foi utilizada uma argamassa à base de cimento, que não tem aderência à parede e com isso bolhas de ar se formaram, o que favoreceu o aparecimento de fissuras e fez com que a parede formasse uma “barriga”.

Interior do Casarão do Salto Grande tem cômodos afetados por ações do tempo e situações como infiltrações – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“Toda a água do telhado está se infiltrando na parede. Aí você tem, em cima dessa parede, o peso do telhado e o peso do primeiro piso do Casarão. Nós vamos precisar ver tudo isso, para aliviar esses pesos e estabilizar a deformação, com macacos hidráulicos e escoramento”, disse Alberto Streb, arquiteto responsável pela revitalização.

Está aí a missão da empresa responsável pelo projeto: consertar a estrutura comprometida, inclusive de janelas e batentes, mantendo as características originais.

“A gente vai mandar fazer uma análise da taipa e uma análise do solo, para ver se é compatível, sendo que uma análise vai ser feita em Minas Gerais e outra na Bahia. Então, a gente usaria esse solo para fazer a taipa”, contou Fernando Zavarelli, responsável pela comunicação e desenvolvimento do projeto.

Etapas do restauro

Com todos os laudos em mãos, terá início o restauro. O primeiro passo será a eliminação dos cupins da estrutura. Depois será constatada se a fundação está firme ou se houve deformação. Também serão analisadas as madeiras que dão sustentação à taipa e, se preciso, será feita a manutenção. O telhado passará por intervenções para evitar infiltrações e retirar ninhos de pássaros.

As fissuras da fachada serão fechadas e as janelas e as portas, restauradas. Do lado de dentro do casarão, madeiras serão trocadas para que se consiga sustentar o peso do telhado e do primeiro piso. A varanda da época de Franz Müller será refeita.

Casarão foi construído no início do século 19, durante a ocupação de áreas da região – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Por fim, será realizada a decapagem (retirada do revestimento sobre a taipa) e será feito um reboco que permita a aderência à taipa, provavelmente à base de cal, saibro e areia. A pintura também será refeita, à base de cal. Toda a revitalização tentará manter os materiais originais, mas se não tiver possibilidade, estão previstas substituições. Para os batentes e janelas, serão procuradas madeiras de origem florestal que serão tratadas.

“Mesmo que a gente use materiais que não são originais do Casarão, nós vamos manter a arquitetura original. Cada coisa tem um significado, as portas do jeito que estão distribuídas têm uma explicação histórica, então isso precisa ser mantido”, disse Alberto.

Casarão do Salto Grande – Foto: Willian Gregio/Divulgação

O restauro está orçado em R$ 2,7 milhões, dos quais R$ 800 mil serão provenientes da Goodyear. A verba será aplicada no projeto por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, regulamentada pelo Ministério da Cultura e que permite a empresa captada destinar até 4% do valor pago como Imposto de Renda.

Os responsáveis pelo projeto destacaram que ainda estão angariando recursos e que os proprietários de empresas interessados em colaborar podem entrar em contato por meio do telefone (19) 99536-2555.