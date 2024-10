Em Sumaré, homem é baleado ao tentar assaltar escritório do candidato a prefeito Willian Souza

O candidato a prefeito Willian Souza e o coordenador de campanha Roberto Vensel, acompanhados de suas esposas - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um homem foi baleado por um guarda de folga nesta quinta-feira (4), em Sumaré, ao tentar assaltar o escritório do vereador e candidato a prefeito Willian Souza (PT). O suspeito estava acompanhado de outro homem, que foi detido.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), por volta das 10h30, o coordenador de campanha do Willian, Roberto Vensel, chegava ao escritório de advocacia do político, na Rua Bárbara Blumer, no Jardim Alvorada, quando foi abordado por dois homens que desembarcaram de uma moto, uma Honda CG Fan 160.

Um dos assaltantes apontou a arma para o coordenador de campanha, que estava em frente ao imóvel, momento em que um guarda à paisana de Nova Odessa interveio e atirou contra o criminoso. O disparo atingiu a região do tórax do assaltante e o outro foi detido.

Ainda segundo a GCM, o criminoso ferido foi socorrido ao HES (Hospital Estadual Sumaré) e o outro, conduzido ao 1° DP (Distrito Policial) de Sumaré. A ocorrência está em andamento.

A GCM fala em tentativa de assalto. No entanto, em entrevista, Vensel afirmou que não havia dinheiro no local e disse que, na verdade, sofreu uma tentativa de homicídio.

“É um atentado contra a campanha. É para afetar a campanha, tirar a campanha da rua, conforme já vem ocorrendo nos últimos dias”, declarou.

Ele citou, por exemplo, o roubo de 300 wind banners no comitê eleitoral de Willian, caso ocorrido no último domingo. “É uma sequência de ataques”, ressaltou o candidato.