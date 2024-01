Em Santa Bárbara, fórum destaca importância do diagnóstico do autismo

Neuropediatra Charlington Cavalcante abriu o 1º Fórum sobre Autismo em Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Cerca de 200 pessoas participaram, neste sábado (27), do 1º Fórum sobre Autismo em Santa Bárbara d’Oeste. Organizado pelo vereador Celso Ávila (PV), o evento aconteceu na Igreja Nazareno, no Jardim Souza Queiroz.

O fórum foi aberto pelo neuropediatra Charlington Cavalcante, que explicou o que é autismo e falou sobre as perspectivas futuras. Ele também destacou a importância do diagnóstico.

“A quantidade de informação na internet é enorme. Muitas famílias se sentem perdidas, sem saber por onde começar. Então, o evento tem o intuito de trazer informações e organizar esses conhecimentos para as pessoas. Ajudar as famílias a entenderem o que é o autismo, como tratar, como chegar ao tratamento e a uma rede de apoio e como lutar pelos seus direitos.”

O médico afirma que o TEA (Transtorno do Espectro Autista) é bastante comum. “Estamos dando diagnóstico para muitos que antes eram considerados estranhos, tímidos, isolados. Diagnosticar esses casos, mesmo que sejam leves, permite que essas pessoas sejam tratadas ainda cedo, garantindo melhor qualidade de vida e saúde mental quando adultos.”

Segundo o neuropediatra, é comum, a partir do diagnóstico do filho, que os pais se identifiquem como também pertencentes ao espectro autista – pelo menos em algum aspecto, seja na dificuldade de comunicação, falta de habilidades sociais, comportamentos atípicos, alteração na regulação sensorial, rigidez cognitiva etc. “E, nesses casos, o diagnóstico os permite chegar aos tratamentos adequados.”

Entre os sinais que podem indicar um diagnóstico de autismo estão dificuldade de interagir socialmente, de entender o que o outro pensa e de comunicação. “Caso essas habilidades não sejam bem adquiridas ainda nos primeiros anos de vida, as consequências se apresentam ao longo da vida ou mesmo na idade adulta”, comenta o médico.

O tratamento do autismo é clínico, com acompanhamento, em geral, por psicólogo comportamental, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Outros profissionais tambem podem ser necessários ao longo do tratamento, como psicopedagogo, nutricionista, educador físico e fisioterapeuta. “A ideia é tratar cedo, para tratar menos e ter melhores resultados”, destaca Cavalcante.

Além do neuropediatra, o fórum contou com a presença do ativista Álvaro Costa, mais conhecido como Kaká, idealizador do projeto Ação Azul, em favor da conscientização e apoio às pessoas com autismo; e Carine Sena, presidente do Gruma (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo), que reúne mais de 350 mães de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Limeira e Campinas.